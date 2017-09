Ribeirão Claro quer evitar multa do IBAMA

Prefeito e deputado federal se reuniram na superintendência

O prefeito de Ribeirão Claro, Mário Augusto Pereira, acompanhado do diretor do SAAE(Serviço Autônomo de Água e Esgotos) Mário Moreton e do deputado federal João Arruda, reuniram-se com o Superintendente do IBAMA(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) no Paraná, Júlio Gonchorosky,no início desta semana, em Curitiba.

O objetivo foi tratar do cancelamento ou pelo menos redução das multas aplicadas sobre aquela autarquia municipal.

As multas, uma de R$ 210.500,00 e a outra R$ 160.000,00 foram aplicadas no ano de 2015, quando foram feitos os recursos, mas ainda sem definição.

Na ocasião, foi esclarecido pelo diretor do SAAE e o chefe do executivo as melhorias que estão sendo feitas, que podem repercutir diretamente na preservação ambiental.

O superintendente se comprometeu a analisar o caso e tentar converter essas multas em melhorias ambientais, o que é previsto na legislação específica.