Refeitório serve mais de mil pessoas por dia nos Jogos Escolares em Ibaiti

Entre atletas, dirigentes, árbitros e convidados

O Centro Estadual de Educação Profissional SeijiHatanda, no Bairro Flamenguinho, em Ibaiti, se transformou no grande restaurante do 64º Jogos Escolares do Paraná em Ibaiti.

Diariamente são servidos milhares de refeições a atletas, dirigentes, árbitros e integrantes da Comissão Organizadora. Segundo a coordenadora de Alimentação, Silmara Cristina da Silva Bueno o cardápio tem agradado a todos os participantes.

Ela afirmou que, como o intervalo entre uma e outra refeição, é curto os funcionários da cozinha trabalham ininterruptamente durante 17 horas por dia. “O volume de refeições que servimos é muito grande, mas todos os responsáveis pela cozinha estão empenhados em proporcionar o que há de melhor na culinária regional a todos os nossos atletas”, disse a coordenadora.

O café da manhã é servido das 6h30m às 8h30m; o almoço, das 11 às 14 horas; e o jantar das 17h30m às 20h30m.

Os 64º Jogos Escolares do Paraná são realizados pelo Governo do Estado, por meio das Secretarias de Educação, do Esporte e Turismo, com apoio do município de Ibaiti.