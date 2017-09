Ratinho Junior anuncia futuras alianças políticas

Em visita ao npdiario em Santo Antônio da Platina

O deputado estadual Ratinho Junior fez visita de cortesia ao npdiario no início da noite desta sexta-feira,dia 16, em Santo Antônio da Platina.Na oportunidade, defendeu a viabilização de alianças para sua pré-candidatura ao governo do Paraná.

Ele estava acompanhado dos deputados Cobra Repórter, Guto Silva e Márcio Nunes.No encontro, também o prefeito de Tomazina, Flávio Zanrosso, seu vice José Rocha do Prado, ex-prefeito Pedro Claro de Oliveira, vereadores, jornalistas, assessores, ex-vereador Gil Martins, entre outros.

Ratinho afirmou manter relações amistosas com os outros pré-candidatos ao governo(Osmar Dias, Cida Borguetti, Roberto Requião e César Augusto Silvestri Filho) e anunciou que buscará parcerias. Como já se esperava, vai finalizar as tratativas após a decisão do atual governador, Beto Richa(PSDB) se será ou não candidato ao Senado no início de abril de 2018.

Explicou que começou a realizar encontros regionais para avaliar as demandas específicas e também conta com a colaboração do meio acadêmico e de técnicos, antecipando que priorizará o agronegócio.

Depois de cerca de 45 minutos, foi até a reunião suprapartidária que aconteceu no Espaço Villas Eventos, onde havia dezenas de pessoas, lideranças do Norte Pioneiro, como o coordenador Juarez Leal, o Daio.

No local, estavam prefeitos como o platinense, Zezão Coelho(PHS) e de Ribeirão Claro, Mário Pereira(PSDB).

Ratinho Jr. é filho do apresentador Carlos Massa, o Ratinho(SBT), foi eleito deputado federal com 358.924 votos. Em 2012, ele concorreu à Prefeitura de Curitiba, perdendo no segundo turno para Gustavo Fruet (PDT). No ano seguinte, se aliou ao grupo político do governador Beto Richa (PSDB) – até então adversário – e se tornou secretário estadual de Desenvolvimento Urbano.Esta semana, saiu do cargo e voltou à Assembleia Legislativa.

FOTOS: MARTINHO DE PAULA/ESPECIAL PARA O NPDIARIO

VÍDEO: VÍTOR SILVEIRA LEITE

