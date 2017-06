Radialista lança livro sobre prostituta platinense

“Pinta Roxa” será conhecida na próxima sexta-feira

Antônio Strangreta Jacob(fotos) tem 57 anos e é radialista na Difusora Platinense há décadas.Ao longo de seis anos, escreveu sobre a vida de uma mulher icônica no município, Sarviana(imagem em preto e branco),falecida 32 anos atrás, uma criatura humana que, ao ser rejeitada por sua paixão, se tornou alcoólatra e prostituta, fazendo parte da própria história de Santo Antônio da Platina.



Jacob alinhavou, partindo da década de 70 do século passado, reminiscências,depoimentos, fatos verdadeiros e criou tramas paralelas traçando uma biografia romanceada de 525 páginas, que será lançada na noite da próximo sexta-feira,dia 30.O livro, da Chiado Editora, segundo aguarda o autor, deverá ter outras edições dado o interesse despertado.

A capa foi feita pelo designer Martinho de Paula, que também é repórter-fotográfico do npdiario.

A narrativa se concentra na personagem central, que até hoje possui parentes locais,porém também pessoas folclóricas ou simplesmente conhecidas na cidade.Desfilam pelas páginas Zezinho da Gaita, Zoé, Bico Doce,Aurelino Alfaiate,Pinga Fogo, Ica e Benedito Mecânico,e lugares que realmente existiram como o Bar do Levatti na antiga rodoviária(onde hoje está instalado o Platina Shopping), Casa dos Retalhos e Casa Carvalho, por exemplo,são mencionados na obra com os nome corretos, fictícios ou pseudônimos.

Outro detalhe é que os nomes das ruas e avenidas são citados como eram no passado: a Benedito Lúcio Machado vira novamente José de Alencar, 24 de Maio de novo Independência e a Oliveira Motta se transforma na Getúlio Vargas de antigamente.

O título Pinta Roxa refere-se a um detalhe da parte da anatomia de Sarviana que ela não possuía e que muitos achavam que sim.Vivia mostrando as pernas para provar.Aliás, mulher revolucionária e avançada no tempo, não usava lingeries, nenhuma peça íntima.

O livro custa R$ 46 e o telefone de contato é (43) 99915-8432.

Este slideshow necessita de JavaScript.