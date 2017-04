PT elege diretórios municipais no Norte Pioneiro

Neste domingo entre nove e 17 horas

Neste domingo, os petistas de todo o país vão para as urnas escolher os representantes dos diretórios municipais e as chapas de delegados para a convenção estadual.No Norte Pioneiro, a sigla também se mobiliza.

Em Santo Antônio da Platina, a chapa é única e deve reeleger a atual direção municipal tendo Reinaldo Almeida Martins(foto) como presidente.

A reunião, numa residência na rua Mário Giovanetti, no Conjunto Alceu Garbelini será entre nove e 17 horas e também servirá para discussão de assuntos internos como prestação de contas.

O vice-presidente,o tesoureiro e o secretário geral e de comunicação são escolhidos depois entre os integrantes da chapa,composta por dez membros.

São dois anos de mandato.

Em todo o Brasil, de acordo com a Secretaria Nacional de Organização do PT, mais de 62,7 mil petistas se inscreveram para representar em suas bases locais uma militância formada por quase 1,8 milhão de filiados e filiadas. Ao todo, 4.184 chapas foram inscritas, sendo 3.819 para as direções municipais e 244 para as direções zonais. Além disso, 121 chapas se inscreveram para a eleição de delegados e delegadas nas etapas estaduais.Estão aptos a eleger suas direções 3.291 municípios e 145 zonais em todo o Brasil.

No Paraná, foram inscritos 265 locais de votação, sendo dez apenas na Capital, onde além da disputa ao diretório municipal do PT, acontecem as eleições para as representações petistas nas zonais de Curitiba. Ao todo 202 municípios paranaenses registraram inscrições para o Processo de Eleições Diretas (PED) do PT em 2017. Em nove, ocorrerão disputas para a presidência do diretório local e em sete, disputas entre chapas municipais. Em outros 42 municípios do estado não foi possível organizar eleições locais e só acontecerão, portanto, votações nessas bases para a indicação de delegados e delegadas ao Congresso Estadual.