Pronto Socorro será reformado e terá mais médicos e enfermeiras

Pretensões do prefeito e da secretária de Saúde

O prefeito Zezão Coelho(PHS) e a secretária municipal de Saúde, Ana Cristina Micó (foto), informaram nesta quarta-feira, dia seis, ser irreversível a implantação do Protocolo de Manchester no município. A iniciativa já estava prevista antes dos últimos tumultos ocorridos no Pronto Socorro do município. Também informaram que deverão ser contratados mais médicos e enfermeiras.

Ambos disseram que o protocolo já está sendo implementado, classificando (após uma triagem baseada nos sintomas) os doentes por cores, que representam o grau de gravidade e o tempo de espera recomendado para atendimento. Aos pacientes com doenças mais graves é atribuída a cor vermelha, atendimento imediato; os casos muito urgentes recebem a cor laranja, com um tempo de espera recomendado de dez minutos; os casos urgentes, com a cor amarela, têm um tempo de espera recomendado de 60 minutos. Os doentes que recebem a cor verde e azul são casos de menor gravidade (pouco ou não urgentes) que, como tal, devem ser atendidos no espaço de duas e quatro horas.



O programa recebeu este nome porque foi aplicado pela primeira vez em 1997 em Manchester, cidade da Inglaterra. Essa triagem foi rapidamente implementada em vários hospitais do Reino Unido,” antes era priorizados idosos e crianças, isso mudou, a OMS(Organização Mundial de Saúde) recomenda e vamos efetivar integralmente nos próximos meses; antes vamos fazer uma pesquisa para ver quais são os atendimentos mais comuns, entre outras coisas”,disse Zezão.

O prefeito pretende contratar uma empresa e disponibilizar mais um médico e duas enfermeiras-padrão.A terceirizada, assim, evitaria a contratação de mais funcionários, pois a prefeitura já está no limite prudencial na folha de pagamentos(51,3% da arrecadação) e teria problemas com o Tribunal de Contas do Estado.



Ana Cristina cita o Mais Médicos, programa bancado pelo governo federal, onde a contrapartida do município é ceder alimentação e moradia ao profissional.O salário fica por conta do Ministério da Saúde.

O fato é que o PS será reformado e verba nesse sentido já foi garantida pelo governo do Paraná, além de novos equipamentos, conforme Valdir Rossoni, chefe da Casa Civil, anunciou na visita de cortesia que fez ao npdiario no mês passado. O total chega a R$ 1,5 milhão.Na ocasião, o prefeito e o vice também estavam presentes na visita, assim como outros dois secretários de Estado e um deputado estadual.

