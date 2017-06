Projeto de Lei cria Diário Oficial de Santo Antônio da Platina

Segue exemplo de outras cidades e acaba com farra de periódicos

Enfim, o bom senso imperou e o princípio constitucional da economicidade vai prevalecer também em Santo Antônio da Platina.O PL(Projeto de Lei) número 28/2017 enviado pela prefeitura ao legislativo será votado nos próximos dias e, seguramente, aprovado,pois seria injustificável os vereadores permitirem que os platinenses continuem jogando dinheiro público pelo ralo da irresponsabilidade e prosseguindo publicando editais em jornal de papel com circulação restrita, sendo que, pela internet, o alcance é global a um custo baixíssimo.

A maioria dos 5.568 municípios do Brasil já optou,atendendo recomendação das associações de prefeituras de todos os Estados e do Ministério Público.

O PL cria o Diário Eletrônico do Município, reservando publicação em mídia impressa em situações raras.Será o instrumento institucional de publicidade dos atos oficiais dos Poderes Legislativo, Executivo e dos entes da Administração Direta e Indireta do município.

É garantida na iniciativa contratação de órgão oficial impresso, com licitação, mas com um detalhe: “na hipótese”,ou seja, não haverá sangria de dinheiro para manter periódicos.

A promotora,Kele Cristiani Diogo Bahena(foto),atendeu a reportagem e confirmou que a decisão deve privilegiar, nesse caso,a web, assim como já fazem muitos municípios do Norte Pioneiro.

O MP,lembrou, já vem solicitando essa providência há vários anos, está atento e à disposição para receber denúncias nesse sentido.

Chegou a circular recentemente um impresso em formato tabloide se afirmando ser Diário Oficial do Norte Pioneiro.Se algum prefeito autorizou gasto numa anomalia dessa,fatalmente terá que devolver o recurso, entre outras consequências.

O fato é que a mídia impressa vive o pior momento da história em todo o mundo e aqueles que exploravam o filão estão procurando alternativas.Jornalismo na web tem que ser 24 horas nos 365 dias do ano, senão fica ultrapassado e fora do mercado em poucas semanas.O que ocorre atualmente é que os blogs se segmentaram, sendo a maioria dedicada à editoria de Polícia.Mas, se não houver roubos, acidentes ou prisões não há notícia…

Assim, quem ganha é a população, mais exigente e sempre procurando os meios de comunicação de credibilidade, evitando aqueles dedicados ao ataque agressivo e à tentativa de desconstruir reputações como forma de extorsão subliminar.Nesse particular, o Norte Pioneiro serve como exemplo estadual,renegando os “antigos picaretas” e consolidando cada vez os veículos sérios e responsáveis.

Veja aqui a íntegra do PL:

http://sapl.santoantoniodaplatina.pr.leg.br/sapl_documentos/materia/383_texto_integral