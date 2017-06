Professores de Ibaiti são capacitados para o programa Jovens Empreendedores do Sebrae

Modelo estimula reflexões críticas nos estudantes

Está sendo promovido em Ibaiti a capacitação dos professores municipais que trabalharão com o Programa JEPP (Jovens Empreendedores Primeiros Passos) do Sebrae(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

O programa trabalha os princípios da Educação Empreendedora com alunos do 1º ao 5º ano. A iniciativa foi ministrada pelo professor Rodrigo Martins, técnico do Sebrae.

A “Educação Empreendedora” propõe a ruptura de um modelo de prática educacional que privilegia a transmissão estática e a crítica de dados e informações sem estimular reflexões ou a aplicação dos saberes na forma de ações transformadoras.

Embora exista uma variedade de conceitos, teorias e interpretações relacionadas ao tema, de maneira geral o Programa Nacional de Educação Empreendedora do Sebrae compreende que ela prioriza o equilíbrio entre o “querer fazer” e o “reunir as condições para poder realizá-lo”.

O Programa JEPP, vem com uma metodologia própria que busca desenvolver nas crianças o espírito empreendedor buscando as potencialidades que existe dentro do nosso próprio contexto.

O JEPP é composto por nove passos, porém, o que compete à execução do Município são os cinco primeiros:

1º ano do Ensino Fundamental: O mundo das ervas aromáticas;

2º ano do Ensino Fundamental: Temperos naturais;

3º ano do Ensino Fundamental: Oficina de brinquedos ecológicos;

4º ano do Ensino Fundamental: Locadora de produtos;

5º ano do Ensino Fundamental: Sabores e cores.

Segundo a secretária municipal de Educação, professora Zélia Aristides de Carvalho, o ponto alto do projeto acontecerá em novembro numa feira, onde os alunos terão oportunidade de mostrar para a comunidade o produto do seu trabalho e comercializá-lo.