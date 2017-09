Procurador Geral de Justiça do Ministério Público quarta-feira no NP

Olympio de Sá Sotto Maior Neto estará na UENP

Jaime Rodrigues(foto), presidente da ACOTNORP(Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares da Região Norte do Estado do Paraná)confirmou, neste domingo,dia dez, a participação de Olympio de Sá Sotto Maior Neto(foto) na 10ª Formação Continuada de Conselheiros Tutelares e membros da rede.

Será no campus da UENP(Universidade Estadual do Norte do Paraná), em Bandeirantes nesta quarta-feira,dia 13,em Bandeirantes.

Ele é Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Paraná e uma das maiores autoridades do país na área da criança e do adolescente, sendo inclusive um dos relatores do ECA(Estatuto da Criança e do Adolescente).

Haverá mais de 300 participantes de 47 cidades e a expectativa é grande de um público muito maior devido a importância da presença do Dr.Olímpio e pelo conteúdo da palestra que sera oferecido aos presentes.