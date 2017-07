Procurador Geral da Justiça participa de evento no Norte Pioneiro

Olympio de Sá Sotto Maior Neto estará em Bandeirantes

Jaime Rodrigues, presidente da ACOTNORP(Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares da Região Norte e do Estado do Paraná)esteve recentemente em Curitiba e teve a confirmação da participação de Olympio de Sá Sotto Maior Neto(foto) na 10ª Formação Continuada de Conselheiros Tutelares e membros da rede.

Será em Bandeirantes no início de setembro.

Ele é Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Paraná e uma das maiores autoridades do país na área da criança e do adolescente, sendo inclusive um dos relatores do ECA(Estatuto da Criança e do Adolescente).

Olympio aceitou o convite e lembrou ter tido passagem por Ribeirão Claro, onde atuou como promotor.