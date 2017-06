Procissão de Corpus Christi reúne milhares em Santo Antônio da Platina

Na manhã desta quinta-feira

A Procissão e celebração de missa de Corpus Christi na manhã desta quinta-feira,dia 25,em Santo Antônio da Platina, atraiu milhares de fiéis e teve presença de diversos sacerdotes(padres Rosinei, Rogélio,Nelson e Leandro).

A Avenida Oliveira Motta estava enfeitada.

Após a procissão, aconteceu celebração de missa na frente da Igreja Matriz, com o Santíssimo.

A Festa surgiu no século XIII, na diocese de Liège, na Bélgica, por iniciativa da freira Juliana de Mont Cornillon, (†1258), que recebia visões nas quais o próprio Jesus lhe pedia uma festa litúrgica anual em honra à Sagrada Eucaristia.



O Corpus Christi é um feriado facultativo comemorado pela religião Católica.Essa data é celebrada anualmente 60 dias depois da Páscoa, sempre na quinta-feira seguinte ao Domingo da Santíssima Trindade (domingo seguinte ao Domingo de Pentecostes), normalmente com procissões em vias públicas.

É uma expressão oriunda do latim que significa “Corpo de Cristo”.É considerada uma das festas mais importantes para a Igreja Católica, pois celebra o mistério da eucaristia, ou seja, o sacramento do sangue e corpo de Jesus Cristo.



É marcada por procissões nas ruas, onde as pessoas podem testemunhar e adorar a representação do Corpo e Sangue de Cristo.

A origem da Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo começou no século XIII, mais precisamente em 1269. A Igreja Católica viu a necessidade de que as pessoas sentissem a presença real de Cristo.

De acordo com a história, existia um sacerdote chamado Pedro de Praga que vivia angustiado por dúvidas sobre a presença de Cristo na Eucaristia. Decidiu então ir em peregrinação ao túmulo dos apóstolos Pedro e Paulo em Roma, para pedir o dom da fé.



Ao passar por Bolsena, na Itália, enquanto celebrava a Santa Missa, foi novamente acometido pela dúvida. Na hora da Consagração veio-lhe a resposta em forma de milagre: a hóstia branca transformou-se em carne viva.

O Papa Urbano IV pediu para que os objetos fossem levados para Oviedo em uma grande procissão, e foi nesse momento que a festa de Corpus Christi foi decretada.

