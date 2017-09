Pro Tork Air Show se apresenta na cidade de Ourinhos (SP)

Neste final de semana

A Pro Tork Air Show é uma das atrações do Ourinhos Moto Fest, que acontece entre os dias 6 e 10 de setembro, na cidade de Ourinhos (SP). Serão feitas duas apresentações, uma no sábado e outra no domingo, ambas a partir das 16h30, no Parque Olavo Ferreira de Sá.

Douglas Lourenço é o piloto responsável pelo espetáculo radical, que tem duração aproximada de 20 minutos, e conta com mais de 15 manobras, entre elas, Looping, Parafuso e Voo Invertido. Quem curte emoção e adrenalina não pode perder esta oportunidade.

Serviço:O que: Pro Tork Air Show

Onde: Ourinhos (SP)

Quando: Neste fim de semana, dias 9 e 10

A Pro Tork Air Show tem o patrocínio da NOS Energy Drink.