Primeira Festa da Primavera é sucesso em Japira

Integra calendário escolar

A Escola Municipal Doutor César Augusto Luiggi de Oliveira realizou no sábado (16) a Primeira Festa da Primavera. O evento aconteceu à noite em frente ao Centro Social e contou com a presença de dezenas de pessoas.

Houve apresentação de danças, som ao vivo e a coroação da Rainha.

Para a diversão da família japirense e também dos visitantes foi montada no local uma praça de alimentação com venda de pastel, espetinho, crepe, maça e morango do amor e refrigerantes e para alegria da criançada muitas brincadeiras como pescaria e cama elástica.

O prefeito Walmir Wellington da Silva e a primeira dama Luciane Freitas prestigiaram o evento.

A festa foi idealizada e organizada pela diretora Cláudia Andressa de Oliveira Santos Dias, professores, estagiários, auxiliares e pelos colaboradores com o apoio da secretária de Educação Lyne Claide de Menezes.

A comemoração faz parte do calendário escolar e fechou um ciclo de atividades desenvolvidas junto aos alunos em sala de aula.