Primeira dama de 24 anos vira atração em Jacarezinho

Menina atuou nos Jogos Inter-séries

Estudantes do Colégio Estadual Rui Barbosa, de Jacarezinho, disputaram os Jogos Inter-séries em partidas disputadas pela manhã e noite.

A primeira-dama local, de apenas 24 anos, namorada do prefeito Sérgio Faria, de 63, Bruna Schwartz, estava escalada na equipe vencedora do Futsal Feminino, mas ela não converteu nenhum gol, na vitória das “meninas da noite” (foto abaixo à direita, de shortinho) por 2 X 1 contra as garotas que estudam no período matutino.

A equipe vencedora entrou em quadra com a goleira Larissa Bueno, Millena Harumi, Karolaen de Paula, Patricia Rocha, Bruna Schwartz e Thay Alves.

Os gols foram marcados por Karolaen de Paula e Millena Harumi pela equipe vencedora. A autora do tento adversário não foi identificada.

No masculino noturno, a equipe do 1º C conquistou a vitória nos pênaltis, superando com dificuldade a equipe do 3º D. Já o vencedor entre os atletas que disputaram a partida pela manhã, ficou com a equipe 3º C vespertino.

Texto e fotos: Valdir Amaral/Especial para o npdiario