PRF prendeu ex-prefeito de Jundiaí do Sul hoje à tarde

Num restaurante de Santo Antônio da Platina

O ex-prefeito de Jundiaí do Sul, Valter Abras(foto), foi preso pela Polícia Rodoviária Federal às 13h30m deste sábado,dia primeiro, quando almoçava no restaurante do posto Chapadão, no KM 47 da BR-153,em Santo Antônio da Platina.

A PRF cumpriu mandado de prisão com sentença condenatória de cinco anos em processo judicial originado em Ibaiti,para onde será encaminhado no começo da semana que vem.No sistema, porém, constam oito anos de reclusão.

Segundo a Justiça, Abras, de 70 anos, praticou diversos crimes durante seus três mandatos de prefeito, como uso de documento falso, improbidade administrativa e desvio de verbas públicas.

Ele, que profissionalmente trabalhou como professor de Matemática, já foi condenado em outro processo a oito anos de prisão, em regime semiaberto, por crimes semelhantes praticados contra a administração pública. A sentença foi em última instância e cumprida parte dela em regime semi-aberto na Penitenciária Industrial de Guarapuava (PIG).

Seria o responsável por um esquema de corrupção que usava notas fiscais fraudulentas para fazer pagamentos da prefeitura.

Residia em Ribeirão do Pinhal, mas estava frequentemente em Santo Antônio da Platina.