Preso empresário que tentou matar mulher em Andirá

Ela não aceitou relacionamento amoroso com atirador

Eduardo Carlos Piras(foto), de 61 anos, foi preso no começo da noite desta terça-feira, dia cinco, pelas Polícias Rodoviária Estadual de Jacarezinho em Palmital(SP), com ajuda de PMs daquela cidade paulista.

Ele, que reside em Itambaracá, fugia num VW Saveiro após tentar assassinar Cristina Aparecida da Silva Oliveira Fernandes(fotos), 36, com um tiro de calibre 38 no ombro quando estavam numa rua do Jardim Monte Carlo, em Andirá.

A vítima foi encaminhada a um hospital de Cornélio Procópio, sem risco de morte.

A ex-conselheira tutelar trabalhou com o homem, que desejava ter um caso amoroso.O crime foi motivado por ciúmes, pois a mulher não aceitou abandonar o namorado para conviver com o empresário.