Presidente da Sociedade Rural do Norte Pioneiro anuncia data da Efapi 2018

Será no final de abril

O presidente da Sociedade Rural do Norte Pioneiro, Edson Gaudêncio(fotos), confirmou, na manhã deste domingo, dia dez, a data da 46ª Efapi(Exposição Feira Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro).O evento será em cinco dias, de 25 a 29 de abril de 2018 no Parque de Exposições Dr. Alício Dias dos Reis, em Santo Antônio da Platina.

Parque de diversões, leilões, rodeio,cavalgada,estande com expositores de diversos produtos e mercadorias, praça da alimentação, palestras técnicas e shows estão assegurados.

Haverá a escolha da Anfitriã, Rainha e Princesas por meio das categorias Beleza, Desenvoltura e Simpatia.As candidatas para Anfitriã têm que ter entre 16 e 26 anos e comprovar moradia em Santo Antônio da Platina por pelo menos dois anos.

O prefeito Professor Zezão encontrou-se com o governador do Paraná, Beto Richa(PSDB) no dia cinco do mês passado e pediu recursos para a área da Mostra,principalmente construção de um barracão para uso do pavilhão de Agricultura e Meio Ambiente, um barracão para uso da Indústria e Comércio, recape asfáltico e readequações das instalações elétricas.

