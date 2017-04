Presidente da Cohapar estreita parcerias

Com Prefeituras do Norte Pioneiro

Em visita à região do Norte Pioneiro, o presidente da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), Abelardo Lupion, reuniu-se com os prefeitos de Cornélio Procópio, Amin Hannouche, e Leópolis, Sandrinho Ribeiro. Em pauta, o estreitamento das parcerias do governo estadual com as prefeituras para a construção de novas casas populares a famílias de baixa renda das localidades.

O objetivo, segundo Lupion, é orientar os gestores municipais na coleta e montagem da documentação exigida pelo Ministério das Cidades para a contratação de novos empreendimentos dentro do programa Minha Casa Minha Vida. “A Cohapar está de portas abertas para buscar soluções conjuntas no atendimento às demandas habitacionais apresentadas pelas prefeituras”, declara.

Expo Londrina – Lupion aproveitou a viagem para fazer uma visita à Expo Londrina. Além de conhecer os estandes, ele participou de um encontro com o secretário estadual da Agricultura e Abastecimento (SEAB), Norberto Ortigara, e os deputados estaduais Pedro Lupion e Tiago Amaral. Na oportunidade, foram discutidos detalhes dos projetos ligados ao Programa Nacional de Habitação Rural em desenvolvimento no Paraná.

A SEAB e a Cohapar, em conjunto com a Emater, são responsáveis pela condução das ações ligadas à construção de moradias rurais no estado. Os órgãos têm trabalhado conjuntamente na orientação das equipes municipais para a captação de recursos do programa. A expectativa é de contratar até cinco mil novas unidades habitacionais rurais para o Paraná.

“Desde 2011, o governo Beto Richa viabilizou a construção de 13 mil novas casas rurais. Com a oferta de novos recursos federais, estamos focados em ampliar o atendimento aos produtores rurais paranaenses”, afirma o presidente da Cohapar.

