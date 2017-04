Prefeitura de Tomazina destaca avanços

Nos 100 dias de Governo

A nova administração tem sido marcada pela agilidade nas ações, eficiência na conquista de recursos, austeridade financeira e incorporação de medidas sustentáveis.

A nova gestão municipal de Tomazina, iniciada em janeiro, completa seus primeiros 100 dias de atuação com balanço positivo e avanços nas diferentes áreas sociais. Saúde, infraestrutura para a geração de emprego e renda, apoio ao produtor rural e atenção ao interior, além da contenção de despesas, implantação de medidas sustentáveis e promoção de cultura e lazer têm sido alguns dos pontos de destaque nesse início de trabalho coordenado pelo atual prefeito Flávio Zanrosso e sua equipe. Confira abaixo um resumo das principais ações do governo:

Austeridade de destaque estadual

A nova administração de Tomazina ganhou destaque no Paraná logo na primeira semana de trabalho, quando foi anunciado o pacote de austeridade de iniciativa do prefeito, aprovado na Lei Municipal 001/2017 por unanimidade na Câmara dos Vereadores. A medida vai economizar ao longo dos anos da atual gestão cerca de R$1,3 milhão de recursos públicos, graças à reorganização estrutural da prefeitura e a devolução voluntária de 10% dos salários do prefeito e dos quatro secretários da cidade – antes a Prefeitura era composta por oito secretarias. A reestruturação administrativa que dinamizou os trabalhos internos reduziu ainda gratificações de cargos comissionados e fez também a previsão de reduções no pagamento de horas extras. Além disso, os processos de fiscalização e transparência foram aprimorados pela criação do departamento interno de transparência e controle.

Valorização do interior

No interior, o trabalho de adequação das estradas foi intensificado. Em apenas três meses foram recuperados mais de 170km de estradas rurais, 5 pontes e diversos bueiros. Os produtores rurais, em constante diálogo com a Prefeitura, também estão recebendo incentivos para aumentarem a produção, a exemplo da cafeicultura, com a aquisição de novos equipamentos. No início do mês de março, em parceria com o deputado federal João Arruda (PMDB), Tomazina recebeu 10 novos equipamentos para auxiliarem a produção agrícola – que somam R$150 mil – incluindo três resfriadores de leite, três calcalhadeiras com concha, três pás carregadeiras traseiras e uma roçadeira hidráulica. Os resfriadores foram direcionados aos bairros Gabiroval, Serrinha e Banco da Terra, e as calcalhadeiras para as regiões da Barra Mansa, Barro Preto e Bairro da Anta. Os demais equipamentos estão à disposição dos produtores através do programa Patrulha Rural. Segundo o diretório municipal de agricultura, ainda está prevista a vinda de mais 6 resfriadores de leite.

Saúde e Educação

Duas áreas fundamentais para o desenvolvimento de Tomazina – saúde e educação -, também avançaram na nova gestão. A frota da saúde está sendo ampliada. Em parceria com o governo do estado, Tomazina recebe neste mês de abril uma verba de R$120 mil para a compra de novos veículos da saúde. Ainda nessa área, por meio do Programa Estadual da Família Paranaense, foram entregues às recentes mamães do município kits maternidade. Na educação, o material didático da Rede Municipal de Ensino foi renovado, por meio da entrega das novas apostilas em parceria com a editora Expoente, aos alunos da educação infantil, da “pré-escola” ao 3º ano do ensino fundamental, em todas as escolas municipais de Tomazina. Conforme o planejamento da secretaria de Educação do município, em 2018 será a vez dos alunos do 4º e 5º anos da Rede também receberem novo material didático, de qualidade superior ao antigo material.

Volta do Carnaval e novo Ginásio de Esportes

O famoso Carnaval da cidade voltou com força total neste ano, confirmando assim a fama de ser um dos melhores do Paraná. A cidade recebeu milhares de turistas, em quatro dias de festa – de 24 a 27 de fevereiro –, que aproveitaram uma grande estrutura na Avenida da Prainha e as atrações de nível nacional. Foi cobrada apenas uma tarifa popular, para o custeio do evento que transcorreu com muita segurança e alegria aos foliões.

No esporte, a pedido da secretaria municipal, Tomazina recebeu do deputado federal João Arruda (PMDB) a confirmação, no início do mês de março, de emenda parlamentar que destinará mais de R$ 243 mil para a ampliação da quadra poliesportiva do Bairro Alto. O local vai ser transformado em um moderno ginásio de esportes para atender toda cidade.

Industrialização e empregos

Com foco na geração de emprego e renda, a Prefeitura de Tomazina fechou no dia 20 de março, com o apoio do deputado estadual Alexandre Curi (PSB), um convênio junto ao Governo do Paraná no valor de R$400 mil, para a realização de obras de infraestrutura, como rede de abastecimento e iluminação, no novo Parque Industrial de Tomazina. O terreno já adquirido na gestão anterior, com área total de 11 alqueires, próximo a cidade, deve ser tornar um novo polo industrial da região.

Além da atração das novas empresas, a gestão está preparando a cidade para fomentar novos negócios a partir do empreendedorismo, sobretudo através dos micronegócios. Por este motivo Tomazina aderiu ao programa “Cidade Empreendedora”, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O programa traz oportunidades e suporte técnico às micro e pequenas empresas da cidade.

Moradias populares

As últimas 9 moradias do Programa Nacional de Habitação Rural foram entregues em março, fruto da parceria do Ministério das Cidades, Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e Prefeitura de Tomazina. Além disso, Zanrosso esteve reunido com o presidente da Cohapar, Abelardo Lupion, a fim de tratar a ampliação do número de vagas do Programa Família Paranaense, para a construção de mais 50 unidades de habitação popular em Tomazina, nas zonas urbana e rural.

Sustentabilidade

A preocupação com o meio ambiente também ganha destaque desde o início da gestão. No mês de fevereiro, a Prefeitura recebeu a encomenda das novas pastas e papéis para impressão de alvarás e outros documentos, fabricados exclusivamente com papel reciclado. A partir de então, as compras de papelaria da administração dão preferência aos materiais recicláveis. Vale lembrar que o primeiro decreto do novo prefeito foi voltado à sustentabilidade, adotando a tipologia “Sprang Eco Font”, um tipo de letra para documentos, que evita o desperdício de tinta. Estima-se que a economia de tinta com esta medida varie entre 12% a 26% por documento. Outra importante inovação ligada à sustentabilidade, que está em fase de planejamento dentro da administração, é a instalação de placas solares nos principais prédios públicos do município, para aproveitar a energia solar e promover economia na conta de luz. Além disso, a Prefeitura já está estudando nestes mesmos prédios, a instalação de coletores de água da chuva, para o reuso deste recurso hídrico. Na manutenção da limpeza, preservação e embelezamento da cidade, a prefeitura está lançando neste mês de abril o programa ‘Cidade Bem Cuidada’. O programa também fará a revitalização de espaços de recreação como parquinhos.

Prefeitura conectada

A prefeitura tem buscado aprimorar seus canais de comunicação com a sociedade, para que as pessoas participem ativamente da gestão com sugestões e denúncias. A fanpage da prefeitura no Facebook – www.facebook.com/PrefTomazina – está ativa e interage com o cidadão e, em celebração aos 100 primeiros dias de gestão, a prefeitura lança nessa semana seu novo site, em: www.tomazina.pr.gov.br.