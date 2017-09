Prefeita de Quatiguá acompanha projetos de construção de casas

Em visita à sede da Cohapar em Curitiba

No início desta semana, a prefeita de Quatiguá, Adelita de Moraes, esteve em Curitiba, onde visitou a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar). Recebida pelo presidente da companhia, Abelardo Lupion, os dois gestores conversaram sobre o andamento de projetos habitacionais previstos para o município.

Atualmente, os órgãos trabalham de forma conjunta na viabilização de investimentos para 29 novas moradias que estão divididas em dois empreendimentos, com 12 e 17 unidades cada.

A aprovação dos recursos, orçados em R$ 2,2 milhões, aguarda liberação da Caixa Econômica Federal para a contratação com as famílias e início das obras. O banco é responsável pela aplicação de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em projetos habitacionais, que serão usados para financiar a construção das casas em Quatiguá.

Os projetos foram elaborados pela equipe técnica da Cohapar e as obras serão executadas pela construtora Martins MA, vencedora do processo licitatório pelo critério de menor preço. Aniversário – A prefeita Adelita aproveitou o encontro para convidar o presidente da Cohapar a participar das comemorações dos 70 anos do município, que acontece no próximo dia 26 de outubro.

Acompanharam a reunião o superintendente de Relações Institucionais, João Naime Neto, e a assessora do deputado estadual Luiz Claudio Romanelli, Letícia Matos.