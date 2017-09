PRE do Norte Pioneiro conquista viatura de última geração

E robustece segurança nas rodovias da região

O posto da Polícia Militar Rodoviária Estadual de Siqueira Campos na PR-092 ganhou uma viatura Toyota/Hilux especial no começo da tarde desta sexta-feira,dia 22.A embarcação computadorizada teve um custo de cerca de R$ 250 mil incluindo os acessórios.Teve o apoio da Celepar na configuração de seus equipamentos.A camionete é de última geração, segundo explicou o tenente-coronel Erich Osternack, comandante do Batalhão da PRE no Paraná,presente ao evento.

A entrega contou com a presença do empresário Leodir Bonilha(Pro Tork) de autoridades locais como o prefeito Fabiano Bueno, o Bi (PSB); o vice Luiz Germano (PMDB), vereadores, os deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli(PSB) e Pedro Lupion (DEM) e o comandante da 2ª Companhia do BPRv, capitão Alessandro Luis Volski.



A picape estilizada tem tecnologia adaptada para atender às necessidades da PRE, que passa a usufruir de internet móvel que é direcionada diretamente aos servidores da segurança pública e outros órgãos do Estado, entre eles o DER, o Detran-PR e a Receita Estadual.

A Celepar atuou diretamente na configuração dos novos equipamentos (tablets com teclados e impressoras Bluetooth) nas viaturas, permitindo à polícia realizar consultas nas bases da segurança pública e também na impressão e confecção de multas online. Essas serão utilizadas para incrementar e reforçar o policiamento rodoviário.

Também oferece informação online e imediata para auxiliar o trabalho.

Além do sistema de tecnologia, o veículo têm um sistema de sinalização de emergência adaptado ao uso rodoviário e de estruturação especial mais resistente a quedas, enchentes e altas temperaturas.

Dezenas de patrulheiros de várias patentes participaram da cerimônia e também o delegado da Polícia Civil, Juliano Fonseca.

FOTOS: MARTINHO DE PAULA/ESPECIAL PARA O NPDIARIO