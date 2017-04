“Praça Digital”: Internet gratuita em Ribeirão do Pinhal

Pornografia é bloqueada

A população de Ribeirão do Pinhal agora tem acesso gratuito à internet na Praça Erasmo Cordeiro. O projeto “Praça Digital” de iniciativa da prefeitura teve um custo aproximado de R$ 5 mil, incluídos os custos dos equipamentos e da operadora que fornece a conexão.

O objetivo é possibilitar que estudantes, profissionais liberais e demais moradores que transitem pela praça central da cidade possam acessar a internet sem qualquer custo.

Para acessar o sinal não é necessário nenhum tipo de cadastro. Basta que a pessoa que deseje usar a internet esteja na praça Erasmo Cordeiro com qualquer tipo de aparelho que seja capaz de captar o sinal Wi-Fi, como tablet, smartphone e notebook. Ao captar o sinal abrirá uma tela que será o controle para o acesso. Caso não abra automaticamente, basta acessar o navegador do aparelho e clicar na tela para liberar o acesso. A utilização para cada usuário será limitado para 3 horas diárias, que serão controladas pelo sistema.

Já em relação ao conteúdo, há um bloqueio para sites que divulgam pornografia ou materiais impróprios para menores. As redes sociais e aplicativos de comunicação estão liberados, mas a Prefeitura admite que pode adotar restrições caso a demanda aumente muito no futuro. A velocidade a principio será de aproximadamente 1Mbp/s.

A vendedora autônoma, Neuza de Lima Pereira, estava na praça e considerou que será muito útil ter a internet na praça. “Acho muito bom porque se estiver fora de casa e precisar consultar algo de emergência ou mandar uma mensagem não vou mais precisar gastar os dados móveis do meu celular”, afirmou a vendedora.

Segundo o prefeito Wagner Martins o objetivo do projeto é facilitar o acesso à internet. “Queremos que os moradores e visitantes de Ribeirão do Pinhal possam ter acesso às informações do mundo virtual, visando proporcionar cultura e conhecimento a todos e também facilitar o acesso da população ao Portal Transparência da Prefeitura. Nosso objetivo é de em breve possamos ampliar o serviço para outros pontos de maior circulação de pessoas”, afirmou o prefeito.