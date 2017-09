Político/empresário investe em chás no Norte Pioneiro

Efraim Moraes adquire matéria prima no exterior e em Santa Catarina

O empresário cerealista(feijão), Efraim Bueno de Moraes(foto), surpreende a região e investe no segmento de chás.

Ele confirma a informação e detalha que a matéria prima é de Chapecó, cidade do interior de Santa Catarina, e de Israel.



São 16 tipos de chá em sachês, que podem ser comprados e consumidos sozinhos ou misturados.Há também a opção da caixa com todos, embalados como presente.

“Fizemos uma pesquisa de mercado e descobrimos um nicho, investimos e estamos começando a obter os primeiros resultados”, afirma.

A comercialização, por enquanto, é feita no Paraná, e ele usa a estrutura e logística da empresa Feijão Efraim para a distribuição.

O mais vendido é o de hortelã.

Ele foi presidente da Amunorpi(Associação dos Municípios do Norte Pioneiro), prefeito, vereador e secretário municipal de Administração de Quatiguá.