Polícia Rodoviária Estadual prende bêbado que bateu carro em ônibus

Acidente foi ontem à noite em Joaquim Távora

Alessandro Daniel Carvalho, de 34 anos,foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Estadual do posto de Siqueira Campos após bater o carro que dirigia num ônibus da prefeitura de Santo Antônio da Platina.Foi poucos minutos após as 21 horas desta quarta-feira,dia 11, no KM 305 da PR-092 em Joaquim Távora.

Havia 19 pacientes no coletivo que retornava de unidades de saúde de Curitiba, mas ninguém ficou ferido.O secretário municipal de Assistência Social platinense, Cristiano Benedito Lauro, confirmou a informação ao npdiario por celular.

Carvalho estava embriagado, conforme mostrou teste no etilômetro feito pelos patrulheiros Machado e Sarashi.Foi encaminhado para a cadeia local.

O Fiat Prêmio(placas ADV 5990/Conselheiro Mairinck) e o ônibus(placas AXR 8528/SAP) tiveram danos de média monta.No veículo havia mais dois rapazes, que também não se machucaram.

O condutor platinense, José Roberto da Silvam,46, conseguiu evitar o choque frontal e “tirou” o ônibus.A colisão transversal foi causada numa ultrapassagem forçada no trevo de acesso a Guapirama.