Polícia Militar recupera tratores furtados em Japira

Detidos supostos receptadores

A Polícia Militar de Carlópolis recuperou no sítio Rogaciano no bairro Teixeira, em torno das sete horas desta terça-feira, dia 26, dois veículos furtados em Carlópolis.

De posse de informações de que dois tratores levados por ladrões estavam no endereço foi realizada campana próxima ao local no intuito de abordar os indivíduos envolvidos.

Valdemir Silva de Oliveira, o qual reside na propriedade, disse que os tratores foram deixados no último dia 23 por volta das cinco horas da manhã por três elementos.

Eles prometeram retirar no dia seguinte e foram embora em uma camionete de cor prata. Valdemir disse não conhecer tais indivíduos e foi conduzido juntamente com os tratores para a delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.