Polícia Militar recaptura assassino do filho de ex-vereador platinense

No começo da noite desta quarta-feira

Por volta das 18h40m desta quarta-feira,dia 14,a ROCAM(Rondas Ostensivas com Motocicletas) recebeu informação que um foragido da cadeia local estava escondido numa casa da Rua C, bairro Aparecidinho III

O jovem marginal foi surpreendido pelos PMS Santos, Vernier,Jacob e Edson na residência e não reagiu.

Foi ele quem matou de Raí Cudik, filho do ex-vereador Dissão.

Mikon Kaike Faustino da Silva, vulgo Fininho, que estava cumprimento de mandado de prisão por homicídio.

Diante do fato foi encaminhado à 38° Delegacia de Polícia Civil.

Resultados e recolhido novamente à carceragem.

