Polícia Militar prende traficante platinense

Tinha enterrado drogas num quintal

Por volta das 21 horas deste sábado,dia 24, a ROCAM(Rondas Ostensivas com Motocicletas) de Santo Antônio da Platina(soldados Vernier e Santos) recebeu informação que na Rua 1016, no bairro Aparecidinho III, Wederson Soares Pereira ,vulgo Dersão(foto) estaria traficando em sua residência.

Ao chegar no local com as equipes Canil e rádio-patrulha foi constatado o tráfico porque os cães de faro encontraram ao todo 113 gramas de maconha enterradas no quintal de uma casa ao lado de um bar.

Na sequência, foi encaminhado para a carceragem contígua à 38 Delegacia da Polícia Civil.

Este slideshow necessita de JavaScript.