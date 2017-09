Polícia Militar prende ladrões de carro em Santo Antônio da Platina

Veículo roubado em Jacarezinho

Por volta das 21h10m a Polícia Militar de Jacarezinho repassou informação que um veículo Audi de cor vermelha estava com três indivíduos dentro.Com uma arma de fogo roubaram um Fiat Uno também vermelho na rua Costa Júnior, ao dominar o proprietário.

Com as diligências , os PMs descobriram que viajavam sentido Santo Antônio Platina, onde foi realizada abordagem e presos os dois adultos(José Ivo Bueno da Silva e Adilson Júnior Ramos), apreendido o adolescente de 17 anos e os três encaminhados à 38° Delegacia de Polícia Civil.

Não foi encontrada a arma de fogo.