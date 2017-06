Polícia Militar prende ladrão de mulher em Abatiá

Caso resolvido ontem em poucas horas

Emerson Reginaldo(foto), de 19 anos, foi preso pela Polícia Militar de Abatiá nesta terça-feira,dia 27.Ele havia furtado em torno das 16h30m na Rua Zacarias Góis (centro) a bolsa que estava no carro de uma mulher, agente penitenciária.

O acessório continha vários objetos pessoais e sua arma de fogo, uma pistola Taurus PT 938 calibre 380 e dois carregadores com 21 munições .380 intactas.

Diante das informações, a equipe realizou patrulhamento e levantou a informação que foi visto um indivíduo, conhecido no meio policial, próximo ao veículo da vítima; realizadas as diligências, foi localizado, confessou o crime e informando onde estava a arma e a bolsa com os pertences da mulher e o carregador da arma.