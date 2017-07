Polícia Militar prende jovem com arma e cocaína em Jacarezinho

Perto da rodoviária

No fim da noite desta terça-feira, dia quatro, um jovem de 21 anos foi capturado pelas equipes do Serviço Reservado do 2º Batalhão da Polícia Militar transportando drogas e trazendo, em sua mochila, uma arma de fogo. A ação aconteceu na Avenida Brasil, próximo ao terminal rodoviário de Jacarezinho.

O marginal, que já é conhecido no meio por envolvimento com o tráfico de drogas, foi abordado logo após desembarcar de um ônibus que vinha de Curitiba com destino a Jacarezinho. Em sua mochila, um revólver calibre .38, 2 munições intactas, além de aproximadamente duzentos gramas de cocaína.

Todo material apreendido foi encaminhado, juntamente com o autor, para a delegacia local.