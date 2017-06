Polícia Militar prende dois bandidos e recupera carga em Cambará

No final da noite desta sexta-feira

Nesta sexta-feira, dia 23,a rádio-patrulha e a Rotam(Rondas Tático Móvel) deram atendimento a uma ocorrência de roubo agravado por volta das 23h30m na Fazenda São Carlos, Bairro Água do Boi, em Cambará.

Durante o deslocamento, um VW/Gol utilizado no crime foi encontrado e três pessoas estavam abandonando o veículo e fugindo.

Um dos ladrões foi encontrado minutos depois.

Diligências foram empregadas no sentido de se encontrar os outros envolvidos. Horas depois, mais um foi preso.

No local, em contato com as vítimas, a PM foi informada que no roubo participaram cerca de oito elementos, alguns deles armados de espingarda calibre 12 e levaram carro, trator, dinheiro, celular e aproximadamente quatro toneladas de semente de alfafa.

Parte das sementes foi recuperada ainda próxima de onde ocorreu o crime. Ainda nas proximidades foram encontrados o trator sem bateria um pouco distante da propriedade, parte da carga roubada e um outro veículo também utilizado no assalto.

Dessa situação foram apresentados os seguintes resultados:um Gol, um celular,um trator Ford 4600 recuperado e uma tonelada de sementes de alfafa recuperadas.

Dois indivíduos presos: Marcelo Henrique Fernandes Brito e Marcos Aparecido Rodrigues, vulgo Baudu.

