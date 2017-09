Polícia Militar prende casal traficante em Santana do Itararé

Perto do Lago Pedro de Freitas

Um homem de 67 anos e uma mulher de 29 foram presos segunda-feira, dia 11, pelo crime de tráfico de drogas na cidade de Santana do Itararé. A ação policial aconteceu durante a noite, por volta das 21 horas e 30 minutos.

Há cerca de três meses, a Agência de Inteligência do 2º Batalhão vinha recebendo denúncias sobre o fato, e por diversas vezes flagraram ações que condiziam com as acusações.Ambos são associados no tráfico e o comércio era feito na casa da cidadã e nas proximidades do Lago Pedro de Freitas.

No dia em questão, os PMs visualizaram a moça entrar no carro do idoso, o qual é taxista. Em seguida, foram até a casa dele e logo após dirigiram-se até o lago, local do comércio ilegal.

Imediatamente, realizaram a abordagem e encontraram cinco tabletes de maconha em posse da mulher.

Foram realizadas buscas nas casas e encontradas mais três tabletes de maconha, dinheiro e uma balança de precisão.