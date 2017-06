Polícia Militar prende casal de assaltantes e recupera dinheiro

Eles confessaram crimes

Após solicitação via 190, dando conta que havia ocorrido dois roubos em Bandeirante por volta das 22h20m de quinta-feira,dia 15, a ROTAM de posse das informações começou a caçar um casal numa Honda CG, de cor preta.

A equipe saiu em diligências sentido cidade de Santa Mariana, sendo que próximo ao Colégio Agrícola localizou os procurados,que foram detidos: Paulo Roberto de Camargo Silva ( condutor ) e Sara Caroline Munhoz Nobre ( passageira ).



Durante a abordagem, a moça arremessou um objeto no acostamento da pista de rolamento, na revista pessoal foram encontrados R$ 336,00 nas partes íntimas de Sara, e o restante do dinheiro totalizando R$ 661,50 nos bolsos de Paulo.

Realizada uma varredura onde a moça arremessou o objeto,foi resgatado um revólver calibre.32 desmuniciado.

O jovem também confessou ter assaltado uma mercearia em santa Mariana.

Foi dada voz de prisão para ambos, sendo encaminhados para a delegacia de Polícia Civil a quantia em dinheiro, a motocicleta, os capacetes e a arma de fogo.

Na residência da comparsa, havia o aparelho celular produto de roubo na mercearia e em Bandeirantes localizadas as vestes que Paulo Roberto usou no roubo.

