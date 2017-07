Polícia Militar prende bando traficando drogas em Cambará

Na tarde desta sexta-feira

Por volta das 16h30m desta sexta-feira, dia sete, mediante denúncias segundo as quais alguns indivíduos estavam traficando na Travessa Henrique Dias, em Cambará, a rádio-patrulha juntamente com o sargento Izidoro forram até o endereço e constataram o crime.

Foram presos em flagrante William Pereira Alves, Diego Cardoso de Paula e Luiz Bizolatti Neto(foto).

Com o bando, havia uma porção de maconha,R$275,00 reais em dinheiro trocado e um smartph0ne.

Eles não reagiram e confessaram a comercialização de entorpecentes.