Polícia Militar platinense prende receptador hoje à tarde

No bairro Aparecidinho III

Por volta das 14 horas desta sexta-feira,dia 23, os soldados Vernier e Santos, da ROCAM(Rondas Ostensivas com Motocicletas) receberam informação que, numa casa da Rua C, Aparecidinho III, uma pessoa chamado Claudemir da Silva(foto) estava com objetos de furtos.

Ao chegar no local – com apoio da rádio-patrulha – foi constatado o fato.

Logo em seguida, ele foi encaminhado com os objetos apreendidos(ventilador e notebook) para a cadeia local.

Indinho, como é conhecido, possui várias passagens anteriores em Santo Antônio da Platina.