Polícia Militar platinense prende acusado de tráfico

No final da noite de ontem no centro da cidade

As equipes da Rádio Patrulha e Rotam(Rondas Ostensivas Tático Móvel), em patrulhamento em torno das 23h45m desta quarta-feira,dia 27,no Posto Millenium, viram um indivíduo, o qual ao ver as viaturas, agiu de forma suspeita.Foi no centro de Santo Antônio da Platina.

Diante do fato foi dada voz de abordagem e realizada revista pessoal, sendo encontrados no bolso de sua bermuda sete pinos utilizados para armazenamento de cocaína, sendo que destes, cinco estavam com a droga, e dois já haviam sido utilizados(foto).

Luciano Pereira Nunes(foto),de 33 anos, foi preso acusado de tráfico, sendo juntamente com a droga encaminhados à 38° Delegacia de Polícia Civil para providências legais.