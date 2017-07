Polícia Militar de Cambará recupera carro furtado em Jacarezinho

Na madrugada desta quinta-feira

Por volta das 0h35m desta quinta-feira,dia seis, a ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel) juntamente com a rádio-patrulha cambaraense, foram até PR-431, próximo à Certano Comercial de Alimentos, para atenderem um chamado onde um veículo teria capotado.

No local, encontraram o carro(foto), que estava na contramão de direção, porém fora da pista,porém não capotado. Diante da informação de que havia ocorrido o furto de um veículo com as mesmas características do que fora encontrado, um Fiat/Palio cor azul (placas de Jacarezinho) as equipes saíram em diligências a fim de localizarem os autores.

A aproximadamente 500 metros, os PMs encontraram um indivíduo transitando às margens da rodovia. Foi realizada a abordagem e com ele estava uma fatura da Vivo. Dentro do veículo também havia um aparelho celular com a foto do abordado e com o mesmo numero do chip que se encontra na fatura.

Indagado, o autor confessou ter furtado o carro em Jacarezinho junto com mais dois indivíduos que ele não quis relatar os nomes e paradeiros.