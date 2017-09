Polícia Civil procura jovem suspeito em Santo Antônio da Platina

Ele teria assaltado casal

A Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, em diligências realizadas na manhã desta segunda-feira (11), visando investigação de roubos residenciais e recuperação de produtos levados pelos marginais, apreendeu um smartphone , marca Motorola, modelo MotoG5, roubado no dia 31 de agosto deste ano, durante assalto a uma residência localizada no Jardim Saúde, praticado por três marginais armados e encapuzados.

Um mulher de 22 anos estava na posse do aparelho celular roubado e foi autuada por receptação. A polícia prossegue nas diligências para chegar ao nome dos ladrões.

Outro assalto a residência ocorrido no mês de agosto foi solucionado. Na ocasião, os dois bandidos, armados com pistolas, subtraíram dois aparelhos celulares e dinheiro de um casal.

A autoridade policial obteve três mandados de busca e um de prisão que foram cumpridos no decorrer da semana passada. O suspeito, cuja prisão temporária foi decretada, chama-se Alex Antônio Menzes(foto), o “Colate” , não foi localizado durante as diligências e é considerado foragido.

Quem tiver conhecimento do paradeiro do procurado pode denunciar de forma anônima tanto para a Polícia Militar (190), quanto para a Polícia Civil (43-3534-8900).