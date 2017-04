Polícia Civil prende traficante em Ribeirão Claro

Estava com maconha, crack e dinheiro trocado

Os policiais civis da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, nesta quinta-feira,dia seis, prestaram apoio a Delegacia de Ribeirão Claro, no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão.

A delegada de Ribeirão Claro, Patrícia Cavalari Bocamino Taborda, havia representado pela expedição dos mandados de busca e apreensão, após receber denúncias de que os suspeitos eram possuidores de drogas e armas, tendo a medida sido deferida pela Justiça Criminal local.

Após a expedição dos mandados e em virtude do reduzido efetivo policial, foi solicitado apoio à sede da 12ª Subdivisão em Jacarezinho, que deslocou uma equipe para cumprir a medida.

Numa das residências, no Bairro Bechara, encontraram maconha, crack e dinheiro trocado, o que evidencia que Emerson Amantino(foto), de 18 anos, estava desenvolvendo atividade criminosa consistente em tráfico de drogas.

Diante da situação, deram voz de prisão em flagrante ao suspeito, que foi conduzido até a Delegacia de Polícia para a lavratura do auto, sendo que no caminho até a Delegacia ele ameaçou os policiais civis, dizendo que não ficaria muito tempo preso e, quando saísse,se vingaria da prisão.

O Delegado Chefe da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, Amir Roberto Salmen destacou que os policiais civis de Jacarezinho tem prestado auxílio sistemático às Delegacias subordinadas com a coordenação de operações a estabelecimentos de venda de bebidas alcoólicas, cumprimentos de mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, bem como nos casos de rebeliões.