Polícia Civil prende receptador de produtos roubados

No bairro Dr. Jamidas

Um rapaz de 18 anos foi detido no final da tarde de segunda-feira, 18, pela Polícia Civil de Santo Antônio da Platina pelo crime de receptação. A ação ocorreu no bairro Dr. Jamidas, onde mora o suspeito.

Com ele, os policiais Civil recuperaram parte de produtos tomados do assalto em uma residência situada no Jardim Saúde. Referida residência foi invadida por três bandidos encapuzados na noite de 17 de julho deste ano, os quais, sob posse de armas, levaram dinheiro, aparelhos celulares, joias e um veículo GM Ágile, o qual foi abandonado após o roubo pelos marginais.

A Polícia Civil prendeu Alex Antônio Menezes, o “Colati”, na semana passada, identificado como um dos marginais, o qual teve a prisão preventiva decretada pela justiça.

No entanto, em continuidade às diligências, a equipe chegou ao nome do receptador.

As investigações prosseguem, já que o homem preso por receptação indicou a origem do produto roubado. Caso quem lhe vendeu a mercadoria seja reconhecido pelas vítimas, poderá ter sua prisão preventiva decretada a qualquer tempo.