Polícia Civil platinense apreende adolescente por tráfico

Na manhã desta terça-feira

A Polícia Civil de Santo Antônio da Platina apreendeu na manhã desta terça-feira (12) um adolescente de 16 anos em razão de ato infracional análogo a tráfico de drogas.

As diligências foram cumpridas por volta de 9h30m, na Rua Marechal Deodoro, centro da cidade. Com as buscas, os policiais localizaram uma porção de maconha.

Contra o menor, havia ordem de internação no CENSE (Centro de Sócioeducação) para cumprimento de medida sócio-educativa, em razão de condenação da Vara da Infância e Juventude.