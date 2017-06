Polícia caça assassino de 25 anos no Norte Pioneiro

Matou jovem no último domingo

O servente Maurílio Oliveira Mariano(foto principal), de 25 anos,está sendo caçado pelas polícias do Norte Pioneiro.

Conhecido como Grilo, matou com dois tiros Adriano Rodrigues da Silva(foto sem camisa), 26 anos,em torno das quatro horas da madrugada do último domingo,dia 18, na Vila São José, em Santo Antônio da Platina.



O jovem estava num churrasco entre amigos na rua Leonil de Oliveira Reis,se indispôs com Maurílio,chegaram a se agredir, mas o homicida terminou fazendo dois disparos fatais.O SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi acionado, porém a vítima perdeu a vida em segundos.

A Polícia Militar fez buscas pelo acusado, conhecido pela prática de ilícitos, mas não o encontrou.

Consta que teria fugido sentido ribeirão Boi Pintado.

O corpo foi levado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho e,depois, entregue aos familiares para ser sepultado.

Adriano Rodrigues era solteiro e irmão da conselheira tutelar Sheila Ferreira,conhecida como Sheilão.

