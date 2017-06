Polícia amplia a fiscalização nas rodovias estaduais durante o feriado

Começou hoje de tarde

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) reforça o policiamento nos cerca de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais do Paraná durante o feriado de Corpus Christi. A operação especial iniciou às 14h30 desta quarta-feira (14) e segue até segunda-feira (19) em todo o Estado. As ações fazem parte de uma campanha iniciada em 10 de junho para reduzir acidentes de trânsito e mortes nas rodovias, além de inibir os casos de embriaguez ao volante, ultrapassagem em local proibido e excesso de velocidade.

“Com base nos dados de anos anteriores, identificamos os pontos com mais acidentes com vítimas e onde há excesso de velocidade. Por isso, vamos ampliar a fiscalização nesses locais a fim de inibir a incidência de infrações, evitar acidentes de trânsito e garantir mais segurança aos usuários das rodovias”, disse o comandante do BPRv, tenente-coronel Antônio Zanatta Neto.

Além do excesso de velocidade, os policiais militares rodoviários vão atuar para combater a embriaguez ao volante, ultrapassagem em local proibido e outras infrações de trânsito. “A orientação para todo o efetivo é tolerância zero para os condutores flagrados embriagados, pois nessa condição colocam em risco a própria vida e a de outras famílias. Atuaremos em todos os trechos e postos do BPRv para flagrar e autuar quando houver flagrante”, salientou o tenente-coronel Zanatta.

A operação Corpus Christi será deflagrada nos 54 postos rodoviários do Estado, com fiscalizações, uso de etilômetro (teste do bafômetro) e de radares móveis, além de vistorias a veículos de passeio, ônibus e caminhões. O batalhão também terá atividades educativas com a distribuição de fôlderes e materiais com orientações sobre a segurança nas estradas.

O tenente-coronel Zanatta explica que é importante o motorista tomar algumas providências antes de sair de casa para viajar. “Orientamos que é necessário fazer uma vistoria de manutenção no veículo, checar a documentação, bem como planejar o itinerário para evitar transtornos. Outro ponto relevante é evitar pegar a estrada em horários de pico”, disse.

Além da presença ostensiva nas rodovias, o BPRv possui um canal de comunicação disponível a todos os usuários pelo telefone 198. A ligação é gratuita e o cidadão pode obter informações sobre condições de tráfego, acidentes na pista e demais orientações.