PM recupera joias de loja furtada duas vezes em menos de um mês em Andirá

Na tarde desta quarta-feira

Em cumprimento de mandado de busca e apreensão na Vila Santa Inês em Andirá, na tarde desta quarta-feira,dia 12, a Polícia Militar foi ao endereço indicado e não encontrando a moradora da casa, identificada como E.O, esposa de um presidiário da cadeia local, pediu a uma vizinha que acompanhasse as buscas.

Escondidas na residência, os PMs encontraram uma corrente e duas pulseiras de prata(foto) furtadas da loja Presentes Godoy de propriedade da Secretária Municipal de Assuntos Governamentais, Ednyra Aparecida Sanches Bueno de Godoy Ferreira(foto).

As joias foram levadas à DP para formalizar a devolução à vitima.

É a segunda vez em 30 dias que a PM recupera joias levadas do estabelecimento comercial.Recentemente um rapaz foi abordado usando um cordão de prata, também identificado por Edynira como de sua propriedade. O cordão foi devolvido e o rapaz foi detido para prestar esclarecimentos.

Texto e foto: João Campos/Especial para o npdiario

