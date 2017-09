PM recupera carro roubado de casal idoso em Carlópolis

Bandidos levaram R$ 2.500,00

Por volta das 23h30m de sexta-feira, dia oito, a Polícia Militar de Carlópolis foi acionada porque na rua Nicolau Miguel um casal havia sido vítima de roubo.

No local,abordado Pedro Damásio, que é idoso, casado com a senhora Maria de Fátima.Eles disseram que três indivíduos os renderam, sendo que um estava armado com revólver.

Estavam encapuzados e muito violentos.

Pediam a todo momento por dinheiro.



O bando levou o Ford KA(placas BAL/5879) e um cofre contendo R$ 1.500,00.

No interior do veículo estava a carteira de Pedro com mais mil reais e seus cartões de crédito.

Os policiais da rádio patrulha solicitaram apoio das equipes que compunham o efetivo da Frutfest, dando início ao patrulhamento nas buscas dos pertences roubados e dos marginais.

A Rotam localizou o carro abandonado na PR-218, sentido a Joaquim Távora, cerca de 7 km da cidade de Carlópolis.

O veículo foi conduzido até a delegacia para os procedimentos cabíveis e entregue aos donos.