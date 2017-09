PM prende em Wenceslau acusado de assalto em Siqueira Campos

Na tarde desta terça-feira

Na noite de segunda-feira, dia 18, um grupo de ladrões armados roubou a Panificadora Rei do Pão, localizada na Rua Rio Grande do Sul, em Siqueira Campos.

Na tarde desta terça-feira (19) por volta das 14 horas, policiais militares da Agência Local de Inteligência (ALI) abordaram alguns indivíduos na cidade de Wenceslau Braz e ao compararem as imagens da câmera do estabelecimento assaltado conseguiram identificar dois dos autores, sendo Rithiele Gabriel de Oliveira(foto), de 20 anos, e um adolescente.

Ambos foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil de Siqueira Campos, a ROTAM prestou apoio no transporte de Rithiele(Reportagem: Isaele Machado).