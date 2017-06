PM prende comerciante platinense acusado de receptação

Carga de óleo vegetal foi roubada no interior paulista

O comerciante Márcio José Iaros, dono do Shopping da Verdura, está preso na cadeia de Santo Antônio da Platina.Ele é acusado de receptação.

Um caminhão com a carga de óleo de soja refinado da marca Leve foi roubado na cidade paulista chamada Palmital na segunda-feira, próximo da divisa com o Norte Pioneiro.

As caixas de óleo estavam sendo descarregadas em Santo Antônio da Platina perto da passarela, na rodovia BR-153, quando a Polícia Militar foi ao local, na segunda-feira à noite, para verificar o que acontecia.



Parta da carga estava num galpão e outra repassada para outro caminhão.Um suposto funcionário de Iaros disse que ele e outros trabalhadores estavam descarregando a pedido do patrão.

A PM foi em busca do comerciante denunciado e ele comentou sobre notas e que estaria apenas fazendo o frete, o que foi desmentido na sequência por outra testemunha.

Havia ao todo 1.512 caixas do óleo vegetal,sendo que cada caixa tinha 20 unidades.

Há uma série de contradições nos depoimentos dos envolvidos.

No final, o proprietário do caminhão e o responsável pela seguradora estiveram em Santo Antônio da Platina, confirmaram o roubo e revelaram que a carga tem o valor de R$ 80.800,00, com a devida nota fiscal.

A reportagem não conseguiu contato com o advogado do comerciante platinense.

