PM prende adolescente traficando drogas em Joaquim Távora

No centro da cidade

Em patrulhamento no cruzamento da Avenida Paraná com Senador Souza Naves, por volta das 20h40m desta terça-feira,dia 11, a PM viu dois indivíduos em atitude suspeita,no centro de Joaquim Távora.Dada voz de abordagem, empreenderam fuga sendo possível abordar apenas um dos elementos.

Ele é conhecido no meio policial e durante a fuga foi possível verificar que havia dispensado algo no chão(invólucro com maconha) e em revista pessoal foi encontrada em seu bolso uma bucha de crack.

O resultado foi um menor apreendido; uma porção de nove gramas de maconha e três gramas de crack, sendo 28 pedras em forma de terço.