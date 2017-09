PM organiza festa para crianças em Ribeirão do Pinhal

Será no dia cinco de outubro

Em cinco de outubro a Polícia Militar e seus Colaboradores realizarão uma festa em comemoração ao Dia das Crianças na APAE(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), em Ribeirão do Pinhal.

Haverá brincadeiras com os alunos de 0 a 60 anos.

Os organizadores pedem colaboração e doações de doces, brinquedos, novos e usados.

As doações poderão ser entregues nos Destacamentos da PM, para os policias militares de serviço ou de folga ou voluntários buscam nas residências.

A iniciativa terá as seguinte atrações:

* Show Dog;

* Foto com Farda;

* Pintura no Rosto feita pelos PMs;

* Cabelo e Maquiagem;

* Algodão Doce e Pipoca Colorida;

* Café da Tarde;

* Presente Surpresa e

* Brincadeiras Diversas Com os Policiais

Qualquer dúvida o contato é: [email protected]