PM encontra motocicleta desmontada em Wenceslau Braz

Na zona rural do município

Às 15h30m de terça-feira, dia 27, após informação que havia uma motocicleta escondida no meio do mato, a Polícia Militar de Wenceslau Braz efetuou buscas e localizou a YBR Yamaha vermelha desmontada(fotos).

No local(Estrada de desvio W.Braz/Arapoti), não foram localizados o motor, bengalas e pneu dianteiro, o chassi estava suprimido do quadro.

Tudo foi entregue na delegacia de Polícia Civil para providências.